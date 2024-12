Po žmogžudystės Niujorke prasiveržė amerikiečių pyktis

Kaip buvo skelbta anksčiau, žmogžudystės vietoje pareigūnai rado šovinių tūtelių, ant kurių buvo užrašyti žodžiai „deny“, „defend“ („ginti“) ir „depose“ („pašalinti“), sukėlę įvairių spėlionių dėl žudiko motyvų. Panašių žodžių galima rasti vienos knygos pavadinime – „Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It“ („Vilkinti, atmesti, ginti: kodėl draudimo bendrovės atsisako mokėti išmokas ir ką galima padaryti“).