Po rinkimų nakties pabudusi Vokietijos kraštutinių dešiniųjų lyderė rado praleistą Musko skambutį

„Šį rytą, kai įsijungiau telefoną ar į jį pažiūrėjau, naktį sulaukiau praleistų skambučių iš Jungtinių Valstijų, taip pat ir iš Elono Musko, kuris pasveikino mane asmeniškai“, – per spaudos konferenciją Berlyne pareiškė A. Weidel.

E. Muskas, kuris vadovauja elektromobilių gamybos bendrovei „Tesla“ ir valdo socialinį tinklą „X“, yra artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjas ir vienas iš pagrindinių jo rėmėjų finansiniu požiūriu. Jis pareiškė paramą AfD tinkle „X“ paskelbtuose įrašuose bei prieštaringai vertinamame nuomonės straipsnyje Vokietijos laikraštyje „Die Welt“. Be to, jis per „X“ buvo surengęs ilgą tiesioginį pokalbį su A. Weidel.