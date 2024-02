Po plačiai nuskambėjusio tyrimo Taivanas imasi „neatidėliotinų veiksmų“

„Taivanas paprašė gamintojų, eksportuojančių į šalis, kurios, kaip manoma, kelia didelę produktų nukreipimo į Rusiją riziką, pasirašyti pareiškimą, kad jie to nedarys. Be to, mes taip pat padidinome baudą už eksportą į Rusiją daugiau kaip 15 kartų – iki 1 mln. Taivano dolerių (maždaug 30 tūkst. Eur). Be to, svarstoma galimybė ant eksportuojamų prekių uždėti sekimo prietaisus“, – nurodoma rašte.