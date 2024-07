Po Musko pareiškimo apie sūnaus „mirtį“ viešai prakalbo jo translytė dukra

20 metų V. J. Wilson per išskirtinį interviu „NBC News“ sureagavo į pirmadienį pasirodžiusius E. Musko komentarus apie ją ir jos translytę tapatybę.

„Manau, jis galvojo, kad aš niekada nieko nesakysiu ir tiesiog sutiksiu, kad tai liktų neužginčyta, – per interviu telefonu sakė V. J. Wilson. – Tačiau aš nesiruošiu to daryti, nes jei jūs ketinate begėdiškai meluoti apie mane milijoninei auditorijai, aš to tiesiog nepaliksiu ramybėje.“