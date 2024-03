Po išpuolio Maskvoje – „Islamo valstybės“ raginimas jos šalininkams

40 minučių trukmės garso įraše IS atstovas Abu Hudhaifahas al-Ansaris paragino judėjimo „vienišus vilkus“ dar per ramadaną „pulti kryžiuočius (krikščionis) ir žydus ir į juos taikytis visur“, ypač Europoje ir JAV , taip pat žydų valstybės širdyje ir Palestinoje. Garso žinutę paskelbė IS žiniasklaidos portalas „al–Furkan“.

A. H. al-Ansaris, be to, įraše prisiminė vadinamojo IS kalifato paskelbimą prieš dešimt metų. Tada džihadistai užėmė dideles pilietinio karo draskomos Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijas. Dabar šias teritorijas ekstremistai jau yra praradę, tačiau IS kuopelės ir toliau veikia abiejose šalyse.