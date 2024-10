Po gėdingų įvykių Vokietijoje – drastiškas raginimas dėl Gretos Thunberg

Kas šį pirmadienį, „Hamas“ surengto pogromo Izraelyje metinių dieną, buvo Berlyne, Kroicbergo ar Noikelno rajonuose, galėjo pamanyti atsidūręs Artimuosiuose Rytuose: Palestinos vėliavų jūra, tūkstantinės minios skanduojami šūkiai „From the River to the Sea – Palestine will be free“, į policininkus ir spaudos atstovus lekiantys buteliai ir petardos – kaip jau ne pirmąsyk tokio pobūdžio demonstracijose. Šįkart čia „pasižymėjo“ ir garsioji klimato aktyvistė Greta Thunberg.