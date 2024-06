Po EP rinkimų – Kremliaus piktdžiuga

„Jau rytoj pradėsime burti naują stiprią daugumą, tiesti tiltus tarp panašiai mąstančiųjų. (...) Naujoji dauguma Europos Parlamente bus proeuropietiška ir proukrainietiška“, – pažadėjo U. von der Leyen. Ji taip pat išreiškė užtikrintumą, jog Europos Komisijos pirmininkės poste pasiliks ir antrai kadencijai. Be to, dešiniųjų Prancūzijoje ir Vokietijoje pergalės fone U. von der Leyen pažadėjo statyti „bastioną prieš radikaliąją dešinę ir radikaliąją kairę“: „Nė viena dauguma negali būti sudaryta be Europos liaudies partijos. Mes juos sustabdysime. Faktas“.