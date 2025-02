Po apsikeitimo įkaitais ir kaliniais – Netanyahu pažadas: sunaikins „Hamas“ ir susigrąžins savo piliečius

Or Levy, Ohadas Ben Ami ir Eli Sharabi, kuriuos kovotojai pagrobė per „Hamas“ 2023 m. spalio 7-osios išpuolį, sukėlusį karą, šeštadienį „kirto sieną į Izraelio teritoriją“, pranešė Izraelio kariuomenė. Jiems sugrįžus, iš 251 per išpuolį paimto įkaito dabar Gazos Ruože liko 73, iš jų 34, Izraelio kariuomenės teigimu, yra žuvę.