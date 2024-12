Pietų Korėjoje nukritus 181 asmenį skraidinusiam lėktuvui žuvo 85 žmonės

„Manoma, kad avarija įvyko lėktuvui susidūrus su paukščiais, be to, įtakos turėjo ir nepalankios oro sąlygos. Tačiau apie tikslią priežastį bus pranešta atlikus jungtinį tyrimą“, – per spaudos konferenciją pasakė Muano gaisrinės vadas Lee Jeong-hyunas.