Per sraigtasparnio avariją JAV Hiustono mieste žuvo keturi žmonės

Jis pridūrė, kad per sekmadienį įvykusią avariją ant žemės niekas nenukentėjo, o šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant nustatyti nelaimės priežastį.

Per televiziją parodytuose kadruose buvo matyti po avarijos ant žemės degančios nuolaužos. Be to, pasirodė ir daugiau vaizdo įrašų (greičiausiai užfiksuotų vaizdo stebėjimo kameromis), kuriose matyti, kaip sraigtasparnis artėja prie bokšto ir staiga užsiliepsnoja.