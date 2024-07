Per nuošliaužą Indonezijoje 11 žmonių žuvo, 19 dingo be žinios

Mineralų turtingame Pietų Azijos salyne yra gausu nelegaliai veikiančių kasyklų, o apleisti objektai traukia vietinius, be tinkamų apsaugos priemonių ieškančių juose užsilikusio aukso.

„Aštuonių žuvusiųjų palaikai jau buvo išgabenti. Penki asmenys liko gyvi, tačiau patyrė įvairaus sunkumo traumų“, – pranešė vienvardis vietos paieškos ir gelbėjimo agentūros vadovas Heriyanto, pridurdamas, kad dar trijų žuvusiųjų palaikai nebuvo evakuoti, be to, ieškoma dar 19 be žinios dingusių žmonių.