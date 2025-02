Per masinę maldininkų paniką Indijoje žuvo 18 žmonių

Per masinę maldininkų paniką vienoje Naujojo Delio geležinkelio stočių šeštadienį žuvo mažiausiai 18 žmonių. Jie žuvo per spūstį, kai mėgino suspėti į traukinius, vykstančius į hinduistų Kumbh Melos šventę, agentūrai AFP sakė Lok Nyak klinikos vadovo pavaduotoja Ritu Saxena. Mirties priežastis greičiausiai buvo deguonies trūkumas. Be to, 11 asmenų buvo sužeisti. Daugumos jų būklė stabili, jie patyrė ortopedinius sužalojimus.