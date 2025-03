Per Izraelio karinę operaciją Vakarų Krante nukauti keturi palestiniečiai

Izraelio kariuomenės duomenimis, specialiosios pajėgos per antiteroristinę operaciją surengė reidą Dženine, kuris laikomas radikalių palestiniečių bastionu. Kilo susišaudymas su „ginkluotais teroristais, kurie užsibarikadavo viename pastate“. Du jų buvo nukauti. Be to, dešimt palestiniečių sulaikyta, įskaitant aukštą teroristų tinklo Dženine narį. Dar vienas radikalus palestinietis esą nužudytas, kai atidengė ugnį į Izraelio dalinius.