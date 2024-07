Per gaisrą Kinijos prekybos centre žuvo mažiausiai šeši žmonės

Nepakankama sauga

Sausio mėnesį dešimtys žmonių žuvo kilus gaisrui parduotuvėje centriniame Sinju mieste, o valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad gaisras kilo dėl to, jog parduotuvės rūsyje darbuotojai „neteisėtai“ uždegė ugnį.

Tą patį mėnesį per gaisrą gyvenamajame name žuvo mažiausiai 15 žmonių. Šis gaisras kilo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai vėlų vakarą kilus gaisrui centrinės Kinijos Henano provincijos mokykloje žuvo 13 moksleivių, miegojusių bendrabutyje.