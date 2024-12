Tik Vakarų nerimas dėl augančios Rusijos įtakos Libijoje ir kaimyniniame Sachelio regione kol kas nevirto jokiais prevenciniais veiksmais. Nepaisant to, perspėjimai apie Rusijos laivyno ambicijas Libijoje ir toliau sulaukia JAV žiniasklaidos dėmesio.

Sirijos Tartuso mieste Rusija turi kritinės svarbos laivyno objektų, čia dislokuota dalis Juodosios jūros flotilės. Be to, tai vienintelis Rusijos techninės pagalbos ir degalų papildymo centras Viduržemio jūroje.

XX amžiaus aštuntą dešimtmetį Sovietų Sąjungos Tartuse įrengta laivyno bazė po to, kai 2011 metais per prieš B. al Assadą nukreiptą sukilimą Vladimiras Putinas bičiuliui suteikė reikalingos karinės paramoms, Rusijos buvo išplėsta ir modernizuota. 2017 metais Rusija iš Sirijos sulaukė norimo atlygio – su Sirija buvo pasirašyta nemokoma nuomos sutartis 49 metams, suteikusi Maskvai teisę Tartuso laivyno bazėje tvarkytis kaip tinkamai. Jeigu nė viena šalis neprieštarautų, nuomos sutartis galėtų būti automatiškai pratęsta dar 25 metams ir taip be pabaigos.