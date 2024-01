Pasaulis jau pasitinka Naujuosius 2024-uosius metus

Praėjus valandai po Kiritimačio, 2024 metus pasveikino Naujoji Zelandija ir Samoa bei Tongos salų valstybės. Didžiausiame Naujosios Zelandijos mieste Oklende visų akys krypo į šviesų šou prie 328 metrų aukščio „Sky Tower“ bokšto. Čia panaudota 500 kg pirotechnikos.



14.00 val. Vidurio Europos laiku milžinišku šviesų šou buvo galima gėrėtis Australijos Sidnėjaus mieste – visame pasaulyje žinomų Uosto tilto ir Operos rūmų fone. Vien tik uosto rajone, organizatorių duomenimis, buvo paleista per 13 500 fejerverkų su specialiaisiais efektais. Be to, apskritai pirmą kartą buvo panaudotos dirbtinio intelekto sugeneruotos šviesų projekcijos, kurios neteršė nei oro, nei kėlė triukšmą. Spėta, kad stebėti fejerverkų Sidnėjuje susirinks milijonas smalsuolių. Apie milijardas planetos gyventojų šiuos fejerverkus tradiciškai stebi televizorių ekranuose.