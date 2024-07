Paryžiuje sulaikytas rusų „virėjas“ girtas pats išpasakojo savo planus

Koks tiksliai buvo K. Griaznovo provokacijos planas per Paryžiaus olimpines žaidynes, nežinoma, tačiau sprendžiant iš to, kad Prancūzija taip greitai rusui pateikė rimtus kaltinimus, jos tarnybos turi tam tikrų žinių ir greitai planai gali būti paviešinti. Kol kas skelbiama, kad tai buvo „didelio masto projektas“, turėjęs sukelti „rimtų pasekmių per tris olimpinių žaidynių savaites“.