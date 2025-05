Pakistanas skelbia numušęs 12 Indijos dronų: „Tai rimta provokacija“

Indija tvirtino, kad trečiadienį per jos smūgius, kurie buvo suduoti praėjus dviem savaitėms po to, kai Naujasis Delis apkaltino Islamabadą palaikius išpuolį prieš turistus Indijos administruojamoje Kašmyro pusėje, Pakistane buvo sunaikintos devynios „teroristų buveinės“.

Po to, kai trečiadienį pratrūko smurtas, abiejose sienos pusėse iki šiol pranešta apie mažiausiai 43 žmonių žūtį. Islamabadas teigė, kad per Indijos smūgius ir apšaudymą palei sieną žuvo 31 civilis, o Naujasis Delis nurodė, jog per Pakistano apšaudymą žuvo mažiausiai 12 žmonių.