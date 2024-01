Orbanas: Ukraina ir be karo Europai kelia „rimtą problemą“

Gruodį V. Orbanas susilaikė balsuojant dėl to, kad su Ukraina būtų pradėtos derybos dėl narystės ES, balsavimo metu pasišalindamas iš salės.

Be to, jis vetavo 50 mlrd. eurų vertės ES pagalbos, kuri Kyjivui būtų suteikta per ketverius metus, paketą – šis klausimas bus sprendžiamas ketvirtadienį įvyksiančioje neeilinio ES viršūnių susitikimo metu.