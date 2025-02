NYT: Putinas nori didesnės įtakos Europoje, o Trumpas gali jam padėti

Nepaisant to, ekspertai perspėja, kad Vašingtono ir Maskvos suartėjimas, į kurį Kremlius neabejotinai deda daug vilčių, galiausiai susėdus prie derybų stalo dėl Ukrainos gali lengvai prapulti. Be to, galimas dalykas, kad, spręsdamas, kaip užbaigti karą Ukrainoje, D. Trumpas Europos lyderių nuomonės net neklaus.