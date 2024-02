Nyderlanduose išeiviai iš Eritrėjos sukėlė riaušes

Pastaraisiais mėnesiais per eritrėjiečių susitikimus įvairiose valstybėse prasiverždavo smurtas tarp diktatūrinės valdžios rėmėjų ir priešininkų.

Praeitą vasarą 26 policijos pareigūnai buvo sužaloti per Eritrėjos festivalį, kuris vyko Vokietijoje netoli Frankfurto. Po kelių mėnesių apie 50 žmonių buvo sužeista per eritrėjiečių renginį Stokholme, Švedijoje, o 2023 m. rugsėjų Eritrėjos vyriausybės rėmėjai ir priešininkai susigrūmė per protestą Tel Avive, Izraelyje.