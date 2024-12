Netikėtas Trumpo žingsnis suglumino Kinijos pareigūnus

Respublikonų senatorius Marco Rubio, dirbantis Senato Žvalgybos komitete ir D. Trumpo pasirinktas tapti valstybės sekretoriumi, per „CBS News“ laidą „Face the Nation with Margaret Brennan“ šį pažeidimą apibūdino kaip „baisų, skandalingą ir pavojingą įsilaužimą į mūsų telekomunikacijų sistemas keliose bendrovėse. Pasakysiu taip.“