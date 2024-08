Nelaimė Lenkijoje: kilo didelis gaisras, yra sužeistų, du ugniagesiai žuvo

Per gaisrą nukentėjo 14 žmonių – iš jų 11 ugniagesių ir trys gyventojai. Iš pradžių skelbta, kad ieškoma dviejų be žinios dingusių ugniagesių gelbėtojų. Sekmadienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas savo paskyroje tinkle X patikslino, kad per gaisrą Poznanės mieste du ugniagesiai žuvo.