Neįprastai aiškiai Zelenskį kritikavęs Klyčko: daugybę kartų mėginau su juo susitikti

V. Klyčko per pokalbį su žurnalistais atkreipė dėmesį ir į rusų dronų daromą žalą bei pareikalavo didesnės tarptautinės paramos oro gynybos srityje. „Mums trūksta oro gynybos sistemų“, – sakė jis. Gero apsaugos esą reikia ir Odesos, Dnipro ar Charkivo gyventojams.

Po dvejų karo metų žala Kyjivui yra didžiulė. Per oro atakas apgadinta arba sunaikinta per 800 pastatų, tarp jų – beveik 440 gyvenamųjų namų. Per atakas žuvo daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant septynis vaikus. Ypač ciniškai, anot V. Klyčko, buvo elgiamasi 2022–2023 metų žiemą, kai rusų pajėgos mėgino sunaikinti kritinę miesto infrastruktūrą.