Naujajam Ukrainos kariuomenės vadui – pirmasis išbandymas

Be to, rusiški kariavimo metodai dažnai apima visų pastatų naikinimą artilerija, kad Ukrainos gynėjai liktų be priedangos, o paskui Rusija siunčia lengvąsias šturmo pajėgas. Neturėdami šaudmenų, ukrainiečiai negali atsišaudyti ir atakuoti rusų artilerijos pozicijų.