NATO baigia didžiausias pratybas nuo devintojo dešimtmečio

NATO penktadienį baigia keturis mėnesius trukusias didžiausias per pastaruosius dešimtmečius savo karines pratybas. Sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų Europoje būstinės duomenimis, pratybose „Steadfast Defender“ dalyvavo daugiau kaip 90 000 karių, taip pat per 50 karo laivų ir 1 100 kovinių transporto priemonių. Daugiau kaip 80 lėktuvų atlikta šimtai skrydžių. Ypač didelis dėmesys per pratybas skirtas perspėjimui apie pavojų ir nacionalinių bei daugiataučių sausumos pajėgų permetimui į NATO rytinį flangą, nuo poliarinio rato iki Rumunijos Karpatų.