Milaną dusina smogas, tarp paskelbtų ribojimų – dyzelinių transporto priemonių draudimas

Žiemą smogas keliuose Italijos didmiesčiuose yra žinoma problema. Dėl nepakankamos oro cirkuliacijos ypač paveikta yra Po lyguma šiaurėje – tai, be kita ko, lemia geografinė padėtis tarp aukštų kalnų. Be to, regione dėl didelio gyventojų tankio yra daug automobilių ir namų, teršiančių orą. Situaciją dar labiau sunkina vėjo ir lietaus stoka.