Metinėje kalboje Bidenas aršiai užsipuolė Trumpą

„Nuostabiausias sugrįžimas“

„Aš paveldėjau ekonomiką ant bedugnės krašto“, – kalbėjo jis. „Dabar mums mūsų ekonomikos tiesiogine to žodžio prasme pavydi visas pasaulis. Penkiolika milijonų naujų darbo vietų vos per trejus metus – tikras rekordas. Nedarbas pasiekė žemiausią lygį per 50 metų.“