Meteorologai: Europos laukia galbūt karščiausia vasara istorijoje

„Pastarieji dešimt metų buvo šilčiausias dešimtmetis per visą stebėjimų istoriją, o temperatūra Žemėje labiausiai šilo per pastaruosius 40 metų. Matome, kad 2024 metų balandis buvo 11-as karščiausias mėnuo iš eilės per visą istoriją“.