Meksika išdavė Amerikai garsųjį narkotikų baroną

2022 metų liepą per operaciją, kurios metu sudužus sraigtasparniui žuvo 14 jūrų pėstininkų, R. C. Quintero buvo sučiuptas Meksikos karinių jūrų pajėgų. Jis sugautas po to, kai karinio jūrų laivyno šuo aptiko jį pasislėpusį krūmuose.