Macronas Xi Jinpingui įteikė labai simbolišką dovaną

E. Macronas tikėjosi, kad per poros dienų trukmės Kinijos prezidento viešnagę pavyks įtikinti Pekiną sušvelninti savo poziciją keliais itin svarbiais klausimais, įskaitant prekybos disbalansą ir niekaip neribojamą Kinijos partnerystę su Rusija. Deja, Xi Jinpingas pasirodė kurčias bet kokiems įtikinėjimams: jis neigė esant kokių nors problemų, siūlė tik minimaliai Kinijai skausmingus kompromisus, be to, atvirai iškreipinėjo tiesą, susijusią su Kinijos įsitraukimu į Rusijos karą prieš Ukrainą.