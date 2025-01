Los Andželo ugniagesių departamento vadovė: miestas mus apvylė

Los Andželo apygardos koronerio biuras penktadienį pranešė, kad per didžiulius miškų gaisrus, kurie pastarosiomis dienomis siautėja Los Andželo rajone, žuvo mažiausiai 11 žmonių. Visos medikų suskaičiutoos aukos gyvybių neteko trečiadienį ir ketvirtadienį. Šeši žmonės žuvo per Itono gaisrą netoli Pasadenos, o dar penki žuvo per Palisadų gaisrą Pasifik Palisado rajone. Nuo antradienio regione siaučia keli didžiuliai gaisrai, tačiau šie du yra intensyviausi.