Liūtis skandina ir Latviją, skelbiama apie rekordinį kritulių kiekį

Tai naujas kritulių rekordas Latvijoje. Paskutinį kartą toks rekordas buvo užfiksuotas 1973 m. liepos 9 d. Ventspilyje, kai per parą iškrito 160,2 milimetro kritulių.

Smarkiausi vėjo gūsiai užfiksuoti Jūrmaloje ir Duobelėje (25 metrai per sekundę), Daugavgrivoje (26 metrai per sekundę) ir Rygos centre (27 metrai per sekundę).