Lietuvos pašonėje veikia nauja telefoninių sukčių schema: iš vienišos pensininkės išviliojo net butą

Vienintelis žmogus, kuris iš karto suskubo į pagalbą, vos tik sužinojo, kas nutiko – buvusi kaimynė Anastasija. Moterys pažįstamos jau dvylika metų, ir didžiąją to laiko dalį pragyveno tame pačiame name. Anastasijos vaikams Olga buvo „trečia močiutė“, todėl net ir apsigyvenus atskirai, jų santykiai nenutrūko, išliko tokie pat šilti. Būtent Anastasijai Olga paskambino pasidalinti ją ištikusia nelaime. Deja, buvo jau per vėlu.