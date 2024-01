Lenkijos parlamente – opozicijos protestas, teko nutraukti posėdį

M. Kaminskis ir M. Wasikas gruodį apeliaciniame procese dėl piktnaudžiavimo valdžia Varšuvos administracinio teismo buvo nuteisti dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Jiems, be to, uždrausta penkerius metus eiti valstybines pareigas. Dėl to nuteistieji prarado savo mandatus, o PiS nenori to pripažinti.