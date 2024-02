Lenkijos ir Ukrainos sienos blokada stiprėja, ūkininkai protestuos iki balandžio

Solidarumo koridorius – tai be muitų per ES valstybes nares gabenama Ukrainos produkcija, skirta eksportuoti į trečiąsias šalis, pagal ES planą, parengtą siekiant padėti karo nuniokotai šaliai parduoti savo žemės ūkio produktus po to, kai Rusija užblokavo Juodosios jūros maršrutą.