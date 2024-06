Nors po 2021 m. nelegalių migrantų, bandančių patekti į Lenkiją ir Baltijos šalis per Baltarusiją, antplūdžio padėtis atrodė visiškai stabilizuota, pastarosiomis savaitėmis kaimyninės šalies pareigūnai ir vėl turi atremti šimtų agresyvių žmonių bandymus šturmuoti valstybės sieną.

Lenkijos pareigūnai skaičiuoja, kad per dieną į šalį per Baltarusiją nelegaliai bando patekti maždaug 300 migrantų, o per pastaruosius kelis mėnesius jų skaičius siekia tūkstančius.