Latvijos verslininkai pateikė pasiūlymą, kaip kitus atbaidyti nuo prekybos su Rusija

Nors pastaruoju metu daugiau kalbama apie tai, kad rusiški grūdai per Latviją keliauja į kitas ES šalis ar pasilieka pačioje šalyje, tuo pačiu metu dalis šios valstybės verslininkų ne tik patys nutraukė ryšius su agresore, bet ir stengiasi, jog per mokesčius nuo to būtų atgrasyti ir kiti.