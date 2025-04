Kremlius: Putinas ir Witkoffas aptarė galimas tiesiogines Rusijos ir Ukrainos derybas

S. Witkoffo ir V. Putino susitikimas buvo surengtas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos vadovą, prašydamas stabdyti puolimą. D. Trumpas pastaruoju metu bando tarpininkauti sudarant paliaubas tarp Maskvos ir Kyjivo, tačiau jam nepavyko iš Kremliaus išgauti jokių didesnių nuolaidų, nors buvo surengti keli derybų raundai.

Rusija visapusišką invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 m., tikėdamasi užimti šią šalį per kelias dienas, tačiau nuo to laiko ji yra įsivėlusi į didžiulį kruviną karą, per kurį jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.