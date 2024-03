Kremlius pareiškė, kad Putinui skaudu dėl pamaskvyje surengto išpuolio, net jei to ir nesimato

Nors nuo išpuolio, per kurį ginkluoti asmenys įsiveržė į Maskvos pakraštyje esančią koncertų salę „Crocus City Hall“ ir pražudė 144 žmones, jau praėjo daugiau nei savaitė, V. Putinas dar nėra viešai susitikęs su išgyvenusiaisiais ir nėra apsilankęs išpuolio vietoje.

Kremlius šią savaitę neužsiminė, ar Rusijos vadovas planuoja aplankyti per išpuolį žuvusių žmonių artimuosius. Vietoj to saugumo agentūros nukreipė dėmesį į kaltininkus ir sulaikė keliolika įtariamųjų, įskaitant keturis spėjamus užpuolikus iš Tadžikistano. Džihadistai iš grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) po praėjusį penktadienį įvykdytos atakos kelis kartus pareiškė, kad būtent jie yra atsakingi už šį išpuolį.