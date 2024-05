Košmaras Kanadoje: dėl miškų gaisrų evakuojasi tūkstančiai žmonių

Kaimyninėje Albertos provincijoje sekmadienį liepsnojo 44 miškų gaisrai. Fort Makmaris dėl už 15 km liepsnojančios ugnies rengiasi galimai evakuacijai . Prieš aštuonerius metus per miško gaisrą mieste sudegė 2 500 namų, 90 000 gyventojų teko evakuotis.

Nurodymai evakuotis savaitgalį, be to, paskelbti virtinei miestelių Albertoje ir Manitobos provincijoje. Gaisrų dūmai pasklido didelėje Vakarų Kanados dalyje. Kai kuriuose didmiesčiuose oro kokybė dėl to buvo labai bloga.