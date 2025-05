Konklavos paslaptys: ką valgo potencialūs popiežiai?

Anot B. Scappi, kasdienį kardinolų maistą bendroje virtuvėje ruošdavo virėjai ir someljė, – bet jie buvo tik dalis konklavos aptarnaujančio personalo. Jis nurodo, kad virtuvė galėjo būti vieta draudžiamoms žinutėms perduoti, todėl ten nuolat budėjo sargybiniai, kad užkirstų tam kelią. Dukart per dieną burtų keliu nustatyta tvarka personalas iškilmingai atnešdavo maistą į sieną įmontuotą besisukantį langą. Per šį „ratą“, maistas ir gėrimai buvo perduodami kardinolams jų vidinėje salėje. Prieš perduodant maistą ir gėrimus per sieną, šie buvo kruopščiai tikrinami norint įsitikinti, kad juose nėra jokių uždraustų žinučių. Kiekvieną žingsnį atidžiai stebėjo italų ir šveicarų sargybiniai.