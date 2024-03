Kodėl „Islamo valstybė“ nusitaikė į Maskvą: atsakomybę prisiėmusi grupuotė neapykantą Rusijai jaučia jau seniai

Jie primena, kad IS jau seniai jaučia neapykantą Rusijai. 2015 metais ši grupuotė prisipažino susprogdinusi Rusijos lėktuvą, skridusį iš Egipto. Šiame lėktuve buvo 224 žmonės. 2022 metais IS buvo užpuolusi Rusijos ambasadą Kabule; žuvo du Rusijos diplomatai ir keturi afganai. O praėjusį penktadienį IS prisiėmė atsakomybę už teroristinį išpuolį Maskvos koncertų salėje „Crocus City Hall“, kur žuvo daugiau kaip 130 žmonių.