Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pradeda keturių dienų vizitą Rusijoje

Vis dėlto per pastarąjį dešimtmetį Kinija ir Rusija labai sustiprino ryšius, Pekinas tapo didžiausiu Maskvos prekybos partneriu, nors Rusija yra tik penkta pagal didumą Kinijos prekybos partnerė. Kinija perka iš Rusijos daugiausia gamtines dujas ir naftą. Be to, Kinijos įmonės suskubo užpildyti tuštumą, atsiradusią Vakarų bendrovėms pasitraukus iš Rusijos, kai prasidėjo karas, ypač automobilių sektoriuje.