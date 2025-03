Kinija vėl didina karinį biudžetą

Be to, prie ginklavimosi prisideda kiti konfliktai Kinijos regioninėje aplinkoje. Pietų Kinijos jūroje Kinija reiškia teritorines pretenzijas – dėl to reguliariai protestuoja tokios šalys, kaip Filipinai. Čia vis kyla incidentų su kariuomenės ir pakrančių apsaugos laivais. Teritorinių nesutarimų yra ir su Japonija rytuose bei su Indija Himalajų regione.