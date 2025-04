Keliautojų pamėgtoje Lanzarotėje – didžiulis potvynis: apsemti automobiliai ir namai

Šimtai namų ir kelių Lanzarotėje buvo užtvindyti po to, kai šeštadienį Kanarų salą užklupo liūtys. Valdžia naktį paskelbė nepaprastąją padėtį po to, kai vos per dvi valandas turistų pamėgtoje saloje iškrito 6 centimetrai lietaus, skelbia BBC.