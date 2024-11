Kas lauktų Rusijos kaimynių, jei Putinas nepralaimėtų karo: artėjama prie labai pavojingos ribos

Daugelis politikų šiandien sutinka, kad Ukrainoje turėtų kuo greičiau įsivyrauti taika. Nuomonės skiriasi tik dėl sąlygų, kuriomis ta taika galėtų įsitvirtinti. Nuo to, ar bus sudarytos paliaubos (Rusijai nepralaimint), ar taika Ukrainos sąlygomis („sąžininga taika“), priklauso ir viso regiono likimas. Galimus ateities scenarijus ekspertai iš JAV ir ES šalių aptarė rugsėjo mėnesį Budapešte įvykusioje energetikos ir saugumo klausimams skirtoje tarptautinėje konferencijoje „The Budapest Energy and Security Talks“ (BEST), surengtoje analitinio centro „Equilibrium Institute“ ir paremtoje NATO.