Karstas su Jimmy Carterio palaikais atvežtas į Kapitolijų

Gedulo iškilmės Vašingtone baigsis ketvirtadienį. Tada buvęs prezidentas bus palaidotas per privačią ceremoniją gimtajame Pleinse. Dabartinis prezidentas Joe Bidenas, kuris, kaip ir J. Carteris, yra demokratas, nurodė velionio garbei 30 dienų iki pusės stiebo nuleisti vėliavas. Tai reiškia, kad jos taip plevėsuos ir per Donaldo Trumpo inauguraciją – dėl to respublikonas viešai piktinasi.