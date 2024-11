Karas Ukrainoje. Tuskas: netrukus galima tikėtis svarbios deklaracijos dėl paliaubų

Per du mėnesius Rusijos pajėgos Ukrainoje gerokai pasistūmėjo į priekį ir užėmė didžiausią teritoriją per pastaruosius dvejus karo metus. Kaip rašo JAV Karo studijų institutas (ISW) savo kasdienėje apžvalgoje, Rusijos karinės pajėgos per rugsėjį ir spalį užėmė maždaug 1 500 kvadratinių kilometrų plotą. Tačiau tai Pyro pergalė – tuo pačiu Rusija neteko beveik 200 tankų, daugiau kaip 650 šarvuotų transporto priemonių ir 80 tūkst. karių.