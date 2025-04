Kandidatų į Lenkijos prezidentus debatai virto tikru chaosu

„Man dėl jos ne gėda“, – pasakė ji ir nužingsniavusi per salę paėmė vėliavą, o grįžusi į vietą pasistatė ją priešais save.

Debatai apsiėjo be faktų tikrinimo, be to, juose dalyvavę kandidatai laisvai galėjo apeiti nepatogiausius klausimus, susijusius su gynyba, saugumu, užsienio politika ir ekonomika.